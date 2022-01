Viu três crianças cair num lago gelado e, correndo riscos, jovem não hesitou em salvá-las

Dusti Talavera estava em casa, em Denver, Colorado, EUA, na tarde de domingo, e pela janela observava um grupo de crianças que brincava em cima de um lago gelado quando, de repente, a superfície rachou e três das crianças mergulharam na água gelada. “Antes de que eu me apercebesse, já estava no meio do lago, a tirar duas das crianças”, conta a jovem de 23 anos, numa conferência de imprensa nesta segunda-feira.

Mas quando agarrou na terceira, o gelo cedeu ao seu peso e Dusti acabou por cair à água. Tentou sair, mas o gelo estava muito escorregadio, então começou a bater os pés para se manter à tona enquanto tentava segurar a cabeça da menina de seis anos, que já estava inconsciente. Entretanto, o seu primo de 16 anos apareceu e atirou-lhe uma corda. A jovem conseguiu sair e arrastar a criança para um local mais seguro.

Quando os agentes do condado de Arapahoe chegaram, encontraram a menina deitada na rua, sem respirar e sem pulsação, descreve o agente Justin Dillard. Enquanto um deles fez as manobras de reanimação cardiorrespiratória, o outro tirou o casaco encharcado à criança. Assim que a criança começou a respirar sozinha, a equipa de bombeiros chegou e levou-a para o hospital.

Na tarde de segunda-feira, a criança continuava em estado crítico, mas estável, na unidade de cuidados intensivos do Denver Health Medical Center, informaram as autoridades, acrescentando que os médicos esperam que sobreviva.

Quer a polícia, quer os bombeiros elogiaram Dusti Talavera pelos seus esforços “heróicos” e “salvíficos”. “O facto de ter testemunhado a queda das crianças para dentro do lago e de ter tido uma reacção tão rápida, colocando a sua vida em perigo para que as crianças pudessem sobreviver, foi incrível”, elogia o agente Blaine Moulton.

No domingo, por volta das 15h30, Dusti Talavera viu as crianças caírem na água. De imediato, calçou os sapatos e correu para o lago congelado. Primeiro puxou uma menina de quatro anos, depois um menino de 11 anos, antes de cair na água enquanto tentava salvar a terceira criança, de seis anos. Tudo o que conseguia pensar era que tinha de “salvar as crianças”, recorda. Não havia nenhum adulto por perto, acrescenta. “Eu sabia que era eu que tinha de fazer aquilo...”

Reconhecer a bravura da jovem, durante a conferência de imprensa, levou o bombeiro Corey Sutton, que tem quatro filhos, às lágrimas. “O que ela fez foi incrível”, justifica. “Nós estávamos de volta ao quartel e comentámos como era uma jovem corajosa... Caramba, se isso acontecesse com um dos meus filhos, esperaria que alguém como Dusti estivesse por perto...”

O agente Blaine Moulton alerta para o facto de este acidente dever servir de lembrete aos pais para que ensinem os filhos sobre os perigos do gelo. Como o clima no Colorado flutua entre o muito frio e temperaturas mais amenas, o gelo em lagos e rios nem sempre é tão espesso como parece. Esta é uma preocupação que faz com que as autoridades façam alertas semelhantes noutras regiões como em Green Bay, Wisconsin, onde a Guarda Costeira e equipas de resgate salvaram dezenas de pescadores que estavam presos num pedaço de gelo que se separou da costa principal da baía, no sábado passado.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong