Tasca do Celso dá a provar a Costa Alentejana em Lisboa

Um dos restaurantes mais dinâmicos da Avenida da Liberdade em Lisboa convida um dos restaurantes alentejanos mais dinâmicos: é a Tasca do Celso, de Milfontes, a mostrar as suas artes gastronómicas durante uma semana especial no JNcQUOI Avenida e pelas mãos do chef da casa lisboeta, António Bóia.

Já com duas décadas de história, a Tasca do Celso é comandada por José Ramos Cardoso - o nome da casa surgiu em homenagem ao pai, figura conhecida e respeitada em Milfontes. De tasca, só o nome e um certo espírito familiar. Hoje em dia, é um dos restaurantes mais conceituados da região.

Seja pelos petiscos típicos ou com um twist, seja pelas açordas ou carne de porco, peixe e mariscos da costa, pratos com muitos fiéis como o bife a la plancha ou o cabrito, é já um clássico.

No JNcQUOI estarão disponíveis (almoço e jantar) pratos principais como Sarrajão Au Dijon (35€), Raia no Tacho (34€) ou o tradicional Cachaço de Bacalhau (35€). O menu temático tem quatro sugestões de entradas: Bruschetta de Cavala (18€), Pica-Pau de Sarrajão (31€), Ovas de Peixe-galo assadas (25€) e Ovos Escangalhados com Presunto e Batata Doce (22€).

As especialidades do Celso chegam à mesa a pedido de 11 a 18 de Janeiro, 12h/23h (reservas: 219 369 900, bookatable@jncquoiavenida.com, site).