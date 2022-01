Momondo: Portugal é o melhor país do mundo para combinar teletrabalho e viagens

O índice de trabalho em viagem da Momondo, portal de comparadores de viagens da booking.com, conta com 22 factores e inclui 111 países. Melhor para os nómadas digitais: Portugal, que também obteve também a melhor classificação na categoria Saúde e Segurança.

Portugal foi considerado pela Momondo como o país que melhor combina o teletrabalho com viagens de lazer, baseando-se o ranking num índice de trabalho em viagem com 22 factores dentro de seis categorias: custo de viagens e acessibilidade, preços locais, saúde e segurança, condições de teletrabalho, vida social e clima.

Na lista divulgada pela plataforma, que possibilita a comparação de preços de voos, hotéis e carros de aluguer, Portugal concorreu com mais 110 países e obteve pontuações altas em todas as categorias, para o que contribuiu o facto de o país dispor de um visto para nómadas digitais e de os portugueses terem um nível de inglês elevado.

Saliente-se que algumas regiões do país apostam fortemente neste segmento de trabalhadores nómadas, caso da Madeira, onde foi lançado o projecto de uma “vila nómada”, na Ponta do Sol.

A Espanha ficou em segundo lugar, sobretudo pela elevada quantidade de cafés e restaurantes per capita, juntamente com uma Internet rápida, muitos espaços de co-working e vistos remotos para freelancers. Além disso, tem uma vida nocturna muito activa e é aberta à comunidade LGBTQ+. A Roménia ocupa o terceiro lugar, principalmente pelos preços atractivos em alugueres de longa duração e pela qualidade da comida local.

Para além deste índice de trabalho em viagem, a plataforma criou um mapa de fusos horários para ajudar os utilizadores a perceberem a diferença horária entre o local do emprego e o país de destino. O mapa também fornece informações sobre as restrições de viagem e as taxas de vacinação mais recentes por país.

Os dez países mais bem classificados Portugal

Espanha

Roménia

Maurícia

Japão

Malta

Costa Rica

Panamá

República Checa

Alemanha

O top e outros dados podem ser consultados no site da Momondo, portal de busca e comparadores de preços do universo booking.com.