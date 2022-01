Covid-19: CP suprimiu 26 comboios devido a infecções e isolamentos de trabalhadores

A aceleração da propagação da pandemia de covid-19 com a nova variante Ómicron já levou à supressão de 26 comboios entre 14 de Dezembro de 2021 e 9 de Janeiro de 2022, segundo informação divulgado ao PÚBLICO por fonte oficial da CP.

Durante este período, a companhia ferroviária encerrou também oito bilheteiras durante um dia e quatro bilheteiras durante dois dias não consecutivos devido à covid-19, dado que “à data de hoje [11 de Janeiro], nas carreiras ligadas à operação de comboios, a CP regista 50 trabalhadores em isolamento e 60 infectados”

A CP referiu ainda que a 3 de Janeiro, a CP registava 36 trabalhadores infectados e 42 em isolamento.

“A CP dispõe de um Plano de Contingência datado de Março de 2020 e que tem vindo a ser ajustado progressivamente de acordo com a evolução da pandemia. Entre outros aspectos, este documento prevê cenários de contingência com cenários de operação perante reduções de disponibilidade do efectivo laboral”, esclarece a empresa.

A ferroviária acrescenta ainda que “a CP adoptou também medidas de prevenção, nomeadamente a testagem em contexto laboral, garantindo o rastreamento na sequência de contactos de risco e a eliminação de eventuais cadeias de contágio, potenciando a preservação e a disponibilidade de recursos para assegurar as actividades nucleares da CP”.

“Neste âmbito foram já efectuados entre os dias 27 de Dezembro de 2021 e o dia 3 de Janeiro de 2022, cerca de 600 testes rápidos (antigénio)”, conclui.

A oferta da CP é de cerca de 1350 comboios em dia útil e cerca de 830 em fins-de-semana ou feriados. O efectivo total da CP é constituído por mais de 3750 trabalhadores, dos quais cerca de 2000 pertencem às carreiras que asseguram a operação e realização de comboios (nomeadamente maquinistas e revisores).