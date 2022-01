Corticeira Amorim compra 50% da italiana SACI por 48,6 milhões

A Corticeira Amorim anunciou esta terça-feira que chegou a um acordo para a aquisição de 50% do capital social da italiana SACI, por 48,66 milhões de euros.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim, através da filial Amorim Cork, SGPS, S.A., chegou a acordo para a aquisição de metade do capital social da SACI S.r.l, que pertence ao Grupo SACI, sedeada em Ivrea, perto de Turim, Itália.

O grupo SACI era detido, em partes iguais, pelas famílias Getto e Perlich, sedeadas em Itália e na Alemanha, respectivamente, sendo constituído por 17 empresas relacionadas com diversos sectores tendo como principal actividade a produção e a comercialização de muselets (arame que se encaixa na cortiça de uma garrafa de champanhe, vinho espumante ou cerveja para impedir que a cortiça surja sob a pressão do conteúdo gaseificado), com uma equipa de cerca de 340 colaboradores e presença em mais de 30 países.

Segundo o comunicado da Corticeira Amorim, “a filial mais relevante do Grupo SACI é a I.C.A.S. - Industria Canavesana Attrezzature Speciali S.p.A. (ICAS), fundada em 1956 em Ivrea, por Bruno Getto”. “O Sr. Getto definiu como objectivo satisfazer os pedidos específicos dos primeiros produtores italianos de vinho espumante, ao criar e desenvolver uma máquina automática de altíssima precisão com o intuito de industrializar a produção de muselets, que até à data era feito manualmente”, acrescentou.

A corticeira portuguesa salienta ainda que o “Grupo SACI tem vindo a expandir continuamente a sua gama de produtos, que inclui também tampas e cordões de arame, vedantes para as indústrias do vinho e do champagne, oferecendo soluções individuais e eficientes para os seus clientes. O Grupo também fornece apoio técnico às caves, que vai desde a consultoria à instalação dos seus sistemas de transporte e manuseamento, até aos sistemas de engarrafamento”.

Em 2020, o Grupo SACI registou um volume de negócios consolidado de 70 milhões de euros, assim como um EBITDA (proveitos libertados pela operação) de 10,5 milhões de euros.