Sérgio Conceição alerta para os perigos de Vizela na Taça de Portugal

Treinador do FC Porto destaca alma do adversário num jogo a eliminar, assumindo a maior responsabilidade de chegar às meias-finais.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assumiu esta terça-feira, em conferência de imprensa, a maior responsabilidade do clube no jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, agendado para as 20h45 de quarta-feira (SPTV2), em Vizela, frente à equipa que eliminou o detentor do troféu, o Sp. Braga, na ronda anterior.

O paralelismo surge precisamente na sequência das derrotas expressivas averbadas pelo Vizela, para a Liga, frente aos minhotos e aos portistas, tendo a formação vizelense reagido na prova rainha do futebol nacional com um triunfo sobre os bracarenses.

“São jogos completamente diferentes. O Vizela é uma equipa positiva, que está a fazer um campeonato razoável”, concedeu o técnico portista, sublinhando a “força do Vizela” na condição de anfitrião.

“Espero um jogo difícil, num período que não é fácil para nós, a nível de lesões e de jogadores condicionados. É um jogo a eliminar, em que temos de estar no máximo para passar a eliminatória”, alerta Conceição, admitindo dificuldades perante o “carrasco” do Sp. Braga.

“Na Taça de Portugal, a eliminar, tudo pode acontecer. O grau de dificuldade é superior”, advertiu, deixando o alerta. “Se estivermos ao nosso nível, devemos passar a eliminatória. O Vizela é uma equipa com alma, com identidade própria. Tem adeptos apaixonados pelo clube. Percebemos que a história será diferente da do campeonato. Por isso, estamos preparados para os diferentes cenários, até com penáltis”, insistiu.

“Teoricamente, somos a equipa mais forte e não fugimos a essa responsabilidade”, concluiu antes de abordar, sem disfarçar alguma irritação, os temas de mercado.

Sobre a iminente saída de Sérgio Oliveira para a Roma, Conceição reagiu sem filtro. “Tem que perguntar ao Tiago Pinto e ao José Mourinho, que já falaram sobre o assunto”, atirou, esclarecendo que o regresso do argentino Saravia era inevitável, o que não significa que conquiste o espaço que não teve na primeira passagem.

“O Saravia terminou o empréstimo e voltou porque tinha de voltar. É para observar. Não sei se o Brasil foi bom ou mau para a evolução no plano defensivo. Verei se nos serve no futuro próximo”, atestou.