Neemias Queta marca os primeiros pontos na NBA

Depois de ser o primeiro português escolhido no draft, do contrato assinado e da estreia na Liga, o primeiro cesto: ao quarto jogo pelos Sacramento Kings, Neemias Queta marcou os primeiros pontos da carreira na Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA), na madrugada desta terça-feira, numa noite em que foi chamado a contribuir com muitos minutos e em que demonstrou capacidade para estar no nível mais alto da liga.

O poste de 22 anos escolhido na segunda ronda do draft não tem tido muitas oportunidades para se mostrar na principal liga de basquetebol do mundo, numa equipa dos Kings que tem vários jogadores para a sua posição. Enquanto isso, Neemias tem dado nas vistas pelos Stockton Kings, a equipa afiliada de Sacramento que disputa a liga de desenvolvimento (G-League).

A indisponibilidade devido a protocolos de covid-19 de Richaun Holmes, o poste principal da equipa da Califórnia, motivou que o português fosse chamado ao banco nos últimos encontros, sem que isso se traduzisse em tempo de jogo efectivo – apenas 45 segundos numa derrota a 7 de Janeiro e sem sair do banco no jogo da madrugada de domingo.

Desta vez, a história foi diferente: o experiente Tristan Thompson foi baixa de última hora, surgindo assim uma oportunidade para Neemias ter minutos e frente a competição de alto nível. Mais ainda tratando-se de um jogo contra os Cleveland Cavaliers, uma das equipas surpresa da temporada que se tem destacado com uma intrigante formação em que apresenta três jogadores que habitualmente actuam em posições interiores – na NBA de hoje em dia, o normal é jogar-se com apenas um.

Neemias entrou no jogo a meio do primeiro quarto e aproveitou a oportunidade da melhor forma. Com 5m02s para jogar, o poste recebeu a bola dentro da área restritiva e marcou um lançamento rápido para os primeiros pontos na NBA. Estava assim assinalado mais um marco na história do basquetebol português.

.@nemi1599 hitting a sweet floater for his first NBA bucket ?? pic.twitter.com/LPvUpaj538 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 11, 2022

Mas o português não ficou por aí: em 24 minutos de actividade, mais que o triplo do acumulado nas três primeiras aparições, Queta registou 11 pontos, cinco ressaltos, uma assistência e ainda um roubo de bola.

Na primeira vez com minutos significativos num jogo da NBA, a 39ª escolha do draft de 2021 não só não comprometeu como conseguiu ter impacto positivo no encontro, merecendo a confiança do treinador Alvin Gentry para fechar a partida, disputada até ao fim. Os Kings perderam 109-108 depois de, nos minutos finais, terem conseguido reduzir a diferença para apenas um ponto, com um parcial de 9-0 em que Neemias contribuiu com dois pontos de um ressalto ofensivo e ainda uma recuperação de bola, a 11 segundos do fim, que deu à equipa de Sacramento a possibilidade de vencer o jogo.

Apesar da derrota da equipa californiana (a quinta consecutiva), Neemias Queta esteve confortável a nadar no meio dos tubarões: nas tarefas defensivas, o seu cartão-de-visita, protegeu a área restritiva e não se deixou intimidar pelo jogo físico de Jarrett Allen, um dos jogadores mais preponderantes dos Cleveland Cavaliers e que este ano tem apresentado fortes argumentos para integrar a equipa de all-stars da Conferência Este, no jogo das estrelas de Fevereiro; e travou, dos dois lados do campo, duelos interessantes com Evan Mobley, candidato a vencer o prémio de Rookie do Ano (melhor novato da Liga).

Um dos momentos de destaque da noite de Neemias foi um gancho de direita que marcou no um para um contra Jarrett Allen.

Neemias Queta com um gancho no duelo direto com Jarrett Allen.#NBA75 #SacramentoProudpic.twitter.com/UZtnji5lkT — Ricardo Brito Reis (@rbritoreis) January 11, 2022

Na segunda parte do encontro, tempo para jogada nas alturas: De'Aaron Fox, a estrela da companhia de Sacramento, enviou a bola para perto do cesto e Neemias Queta finalizou o alley-oop, pressionado por Evan Mobley.

No final do encontro, o base Tyrese Haliburton, jogador de segundo ano, elogiou a exibição do poste luso: “Estava muito entusiasmado por ele. Entrou e conseguiu fazer jogadas. Penso que fez um grande jogo”.

Com a derrota desta madrugada, os Sacramento Kings estão agora no 11.º lugar da Conferência Oeste, com um registo de 16 vitórias e 27 derrotas, a apenas um jogo do play-in de acesso aos play-offs. Pela frente, há mais 39 jogos da fase regular, mas não serão, em princípio as únicas oportunidades de jogo de Neemias. A temporada regular da G-League está a começar e o poste português é um dos principais rostos do conjunto – quando não é chamado à NBA.