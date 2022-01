Mais e menos: os destaques na primeira volta da Liga

Com a primeira volta do campeonato completa, houve vários rostos (e clubes, e episódios) em destaque ao longo de 17 jornadas. O PÚBLICO seleccionou cinco dos protagonistas que impressionaram pela positiva nesta metade da Liga e outros cinco que não deixaram boas impressões.

POSITIVO

Luis Díaz (FC Porto)

O FC Porto tem uma história bonita com futebolistas colombianos - Falcao, Jackson e James Rodríguez renderam enormidades em campo antes de encherem os cofres do “dragão”. O mesmo irá acontecer com Luis Díaz, de longe o melhor jogador do campeonato. Mágico, rápido e goleador, o colombiano foi mais um achado portista no futebol sul-americano e vai fazer muita falta se sair já no mercado de Inverno.

Ricardo Horta (Sp. Braga)

É uma espécie de craque esquecido do campeonato português. Está a cumprir uma sexta época de rendimento altíssimo no Sp. Braga (já marcou 83 golos nos minhotos), mas não há ninguém que se arrisque a negociar com António Salvador para ficar com ele (o preço deve ser alto), e nem Fernando Santos o chamou uma única vez para a selecção portuguesa.

Pablo Sarabia (Sporting)

Será uma estadia breve, porque o Sporting não terá meios financeiros para ficar com ele, mas é um privilégio para o futebol português receber um craque da dimensão do internacional espanhol, que está em Alvalade por empréstimo do PSG. Não demorou a adaptar-se ao futebol do campeão nacional e tem sido um dos destaques na equipa de Rúben Amorim, com golos e assistências, sempre com um toque de enorme classe.

Fran Navarro (Gil Vicente)

É mais um dos bons jogadores espanhóis que decidiram atravessar a fronteira – e têm sido muitos nas últimas épocas. O avançado formado no Valência é o terceiro melhor marcador do campeonato (11 golos) e tem sido a figura de um bom Gil Vicente, muito bem orientado (mais uma vez) por Ricardo Soares. É um típico homem de área, com tendência para aparecer no sítio certo, e é um excelente cabeceador.

Paulo Sérgio (Portimonense)

É um dos treinadores mais experientes do futebol português, já com quase 20 anos de carreira, mas esta época estará a viver uma das melhores. Depois de duas temporadas em que conseguiu salvar o Portimonense da descida, Paulo Sérgio conseguiu dar o salto em frente e fazer da formação algarvia uma das mais difíceis de contrariar nesta Liga. Já ganhou na Luz, já fez a vida difícil ao Sporting e continua em prova na Taça de Portugal.

NEGATIVO

Jorge Jesus (ex-Benfica)

Armado com o maior investimento da história do Benfica, Jorge Jesus fez promessas – os famosos “jogar o triplo” e “vamos arrasar” –, mas acabou por ser vítima das altas expectativas que ajudou a criar. O saldo desta sua segunda passagem pela Luz foi um redondo zero em títulos conquistados, um futebol de qualidade muito intermitente e um golpe tremendo no seu prestígio e na auto-estima.

Sandro (B-SAD)

Seria de esperar que um jogador com o prestígio de Sandro Raniere não tivesse grandes dificuldades em impor-se no futebol português. Mas, oito meses depois de ter sido apresentado como reforço sonante da B-SAD, o médio internacional brasileiro (19 jogos pela selecção) tem apenas 20 minutos num encontro da Taça de Portugal. Não se sabe muito bem em que circunstâncias ou em que condições é que Sandro acabou nos “azuis” do Jamor, mas se nem no último classificado do campeonato joga…

Pepa (V. Guimarães)

O antigo avançado do Benfica ainda não conseguiu encontrar a fórmula certa para fazer com que o Vitória de Guimarães suba um patamar na cadeia alimentar do futebol português. “Isto tem de dar uma grande volta. A primeira volta ficou aquém dos objectivos, do que pretendíamos e do que conseguimos fazer”, reconheceu Pepa após a derrota com o Gil Vicente, que deixou a formação vimaranense num modesto oitavo lugar. Falta regularidade a este Vitória, que tanto faz a vida difícil aos “grandes” como sofre derrotas inesperadas.

Ivan Jaime (Famalicão)

O rendimento do espanhol, um talento indiscutível, simboliza em parte o trajecto de uma das grandes desilusões desta primeira volta, o Famalicão. Jaime foi uma das boas revelações na época passada, mas tem estado muito abaixo do que vale e disso se ressente a formação minhota, a navegar em zona de despromoção quando tinha um plantel para estar tranquilamente na primeira metade da tabela.

B-SAD-Benfica

Já tudo foi dito sobre esta espécie de “jogo” que aconteceu no Estádio do Jamor. E tudo pode ser resumido numa palavra: vergonha. Deixar que aquele embate acontecesse naquelas circunstâncias é uma culpa partilhada por todos: Liga, Benfica e B-SAD. E esconderem-se atrás dos regulamentos em vigor na altura é uma vergonha ainda maior.