Orquestra Jazz de Leiria, dez anos e um disco: “É este o nosso melhor momento”

Os concertos de Janeiro foram adiados para Setembro, mas os dez anos da Orquestra Jazz de Leiria celebram-se ainda em 2022 em disco, o CD duplo Dez , com catorze convidados.

Estava tudo a postos para a celebração dos dez anos da Orquestra Jazz de Leiria (OJL). Seria nos coliseus do Porto e de Lisboa, a 7 e 22 deste mês, com vários convidados. Mas o reforço das medidas de combate à pandemia obrigou, prudentemente, a adiá-los para Setembro. Pelo que, em vez dos palcos, a OJL tem vindo a publicar no YouTube alguns dos vídeos gravados ao vivo em Leiria, em Setembro e Novembro de 2021. O disco, já nas plataformas digitais e nas lojas, em CD duplo, é o trunfo maior destas celebrações, juntando à orquestra um total de catorze convidados: Ana Bacalhau, António Zambujo, Aurea, Camané, David Fonseca, Herman José, Jorge Palma, Luísa Sobral, Maria João, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa, Pedro Moreira, Tomás Pimentel e Vânia Fernandes.