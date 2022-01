Operação Maré Negra, a primeira série luso-espanhola para a Amazon, estreia-se em Fevereiro (e já há imagens)

Thriller criminal com Nuno Lopes e Lúcia Moniz tem quatro episódios. Co-produção com a RTP deve levar a série em simultâneo aos ecrãs da televisão pública.

A série Operação Maré Negra, co-produção luso-espanhola que será o primeiro original de participação nacional para a Amazon Prime Video, estreia-se em Fevereiro, anunciou esta terça-feira a plataforma de streaming. Foram também dadas a conhecer as primeiras imagens da série num teaser trailer de pouco menos de um minuto em que se lançam as peças para a história de acção entre mar e terra contada com a participação de Nuno Lopes, Lúcia Moniz ou Luís Esparteiro.

Operação Maré Negra passa-se em Novembro de 2019 e, partindo de acontecimentos reais, gira em torno dos planos de Augustín Álvarez, pescador e antiga promessa do boxe amador espanhol, para traficar três toneladas de cocaína entre a América Latina e a Europa. A realização está a cargo dos espanhóis Daniel Calparsoro e Oskar Santos e do português João Maia (Variações) — o protagonista da série é Álex González (3 Caminos), mas o elenco completa-se com Leandro Firmino (Cidade de Deus), Bruno Gagliasso (Marighella), Nerea Barros (La Isla Mínima) ou Miquel Insua (La Unidad).

A série terá quatro episódios de 50 minutos e conta com a participação da RTP, cujo director, José Fragoso, garantia em Setembro ao PÚBLICO que Operação Maré Negra teria “estreia simultânea” na antena da RTP1 e em streaming. É uma produção da Ficción Producciones, em parceria com a portuguesa Ukbar Filmes, e com co-produção da Forta (a Federação de Organizações Regionais de Rádio e Televisão, que reúne as emissoras públicas de 12 comunidades autónomas de Espanha, entre as quais a Galiza) e da RTP.

O argumento desta história que parte de um submarino artesanal que tenta fazer a travessia do Atlântico com uma carga preciosa — a cocaína — é de Patxi Amezcua (Sin Límites) com Natxo López (Perdida, Caronte, Vivir sin Permiso). A rodagem passou por Espanha e Portugal, tendo por cenário Viana do Castelo, Porto ou Vila Nova de Gaia.

A Amazon anunciou ainda esta terça-feira a estreia de um documentário, também em quatro episódios, sobre a história que está na origem desta série de ficção: Operação Maré Negra: A Travessia Suicida, do colombiano Luis Avilés, versará sobre os 26 dias que o submarino passou no Oceano Atlântico até ser interceptado na costa galega.

Em Novembro, estreou-se a primeira série original portuguesa para a Netflix, Glória. Operação Maré Negra é o passo seguinte, ainda que em versão co-produção, do caminho de internacionalização da emergente indústria das séries portuguesas, que encontra actualmente no streaming a sua principal via de expansão financeira e geográfica. A RTP tem em curso outras co-produções, nomeadamente com a HBO Portugal, de séries que visam a exibição interna e a exportação via serviços de streaming.

A 1 de Janeiro entraram entretanto em vigor as obrigações de investimento das plataformas de streaming ou de partilha de vídeos (como o YouTube) no audiovisual português. As séries Glória, Operação Maré Negra ou Auga Seca antecedem essa obrigação legal.