Uma exposição e uma festa para evocar João Paulo Cotrim

O editor, jornalista, guionista de filmes de animação, autor de novelas gráficas, de ficção, de ensaio e de poesia João Paulo Cotrim, que morreu a 26 de Dezembro, vai ser homenageado em Setúbal com uma exposição colectiva. Em Fevereiro, vão juntar-se em Dar de beber aos olhos André Carrilho, Nuno Saraiva, António Jorge Gonçalves, João Fazenda, Cristina Sampaio, André da Loba, Marta Madureira, André Letria, Osmani Simanca, Pierre Pratt e Alain Corbel, todos eles ilustradores que trabalharam com o mentor do Salão Lisboa de Ilustração e Banda Desenhada.