Terça na TV: Paris cheia de amor e mistério, entre assombrações, canções e danças com Amália

CINEMA

Assim Nasce Uma Estrela

Hollywood, 17h40

Ally sempre sonhou ser uma estrela. Um dia, conhece Jackson Maine, um cantor consagrado que reconhece o seu talento musical e que a quer ajudar. Os dois apaixonam-se e vivem uma grande história de amor. Mas, ao mesmo tempo que ela começa a atingir o estrelato e a emocionar multidões, Maine torna-se vítima da implacável máquina que tem o poder de criar e destruir vedetas. Oscarizado pela canção Shallow, um drama musical dirigido por Bradley Cooper, na sua estreia em realização. Cooper é também argumentista e co-protagonista, ao lado de Lady Gaga.

As Canções de Amor

RTP1, 1h42

Todas as canções de amor contam a mesma história. Este musical também. Realizado por Christophe Honoré e com música de Alex Beaupain, aborda o amor para sempre, os corações partidos e o “não posso viver sem ti” e outros chavões. As canções, interpretadas pelos próprios actores, desvendam, passo a passo, as emoções, segredos e desejos de um grupo de jovens parisienses. Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni e Louis Garrel formam o elenco principal.

SÉRIES

Mistérios em Paris

Fox Crime, 22h

Estreia de uma série antológica de thrillers, em forma de telefilmes, em que tudo acontece na capital francesa mas num sítio específico a cada capítulo. O primeiro é o Moulin Rouge de finais do século XIX, onde uma mulher se apercebe de que há uma onda de assassinatos a acontecer por detrás das plumas. Do cabaré, os cenários passam, nos próximos casos (para ver à terça-feira), para a Torre Eiffel, a Ópera, o Museu do Louvre, a Place Vendôme, o Palácio do Eliseu e a Universidade de Sorbonne.

Surreal Estate

SyFy, 22h15

Estreia, com episódio duplo. Criada por George Olson, segue Nick Roman (Tim Rozon), um agente imobiliário com uma “especialidade” fora do comum: casas assombradas. Cada imóvel vem com o seu próprio mistério, que tem de ser resolvido por Roman e a sua equipa antes de ser posto no mercado e assustar potenciais compradores. Fica em exibição à terça-feira.

DOCUMENTÁRIOS

EUA: Natureza Selvagem

Odisseia, 15h20

Crias de bisonte nas planícies do Dakota do Sul, beija-flores nos desertos do Arizona, ovos de caranguejo-ferradura prontos a eclodir na Costa Leste, góbios em migração nas cascatas do Havai. É a Primavera a despertar no primeiro episódio da série documental que percorre o território dos EUA ao ritmo das estações. O Verão, o Outono e o Inverno são captados nos restantes capítulos, que vão para o ar de seguida.

Vasco Wellenkamp - AmarAmália

RTP2, 20h45

Com realização de Márcio Simões, revela os bastidores do espectáculo AmarAmália, em que o coreógrafo Vasco Wellenkamp sintetizou três criações anteriores de homenagem a Amália Rodrigues: em 1990, para o Ballet du Grand Theatre de Genève; em 1992, para o Ballet Nacional da Croácia; e, em 1994, para o Ballet Gulbenkian. Recentemente, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo interpretou uma nova versão, preparada por Wellenkamp (o director artístico) no âmbito do centenário do nascimento da fadista – um espectáculo que a RTP2 emite no próximo sábado, às 22h.

Gatos

RTP2, 23h33

Ceyda Torun estreou-se na realização de longas-metragens, em 2016, com esta obra sobre os gatos que vagueiam pelas ruas de Istambul (Turquia). São às centenas e, não sendo selvagens, também não são totalmente domesticados. O filme, que colheu vários prémios internacionais, segue uma narrativa inventada pela realizadora, que se foca especificamente em Sari, Duman, Bengü, Aslan Parçasi, Gamsiz, Psikopat e Deniz, sete animais de personalidades distintas, cuja sobrevivência se deve à boa vontade e aos cuidados das pessoas com quem se cruzam.

DESPORTO

Futebol: Leça x Sporting

TVI, 20h42

Directo. O Leça, que fez história na Taça de Portugal ao tornar-se a primeira equipa do quarto escalão do futebol português a chegar aos quartos-de-final no século XXI, defronta o Sporting num jogo disputado na casa “emprestada” pelo Paços de Ferreira, o Estádio da Mata Real.