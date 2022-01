Como evoluímos para a era do capitalismo de vigilância?

Ao monetizarem os dados pessoais, as empresas tecnológicas encontraram uma lucrativa fonte de negócio. Neste P24 ouvimos um excerto da conversa de Pedro Rios com Shoshana Zuboff que relata no livro “A Era do Capitalismo da Vigilância” aquilo a que chama uma “invasão” que reduz a liberdade, compromete a saúde mental e ataca a democracia.

