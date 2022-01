Regresso às aulas: “Espero que agora as crianças possam mesmo estar na escola”

A dez minutos do início das aulas abre-se o portão da escola EB 2,3 Pedro de Santarém, em Lisboa: ninguém passa sem desinfectar as mãos. “Não vos quero uns em cima dos outros”, avisa a funcionária Carmén Ferreira enquanto vai dispensando desinfectante aos alunos tentando manter alguma ordem. Esta segunda-feira inicia-se o segundo período lectivo, mas desta vez com a segurança extra de muitas das crianças já estarem vacinadas contra a covid-19, além de professores e funcionários terem recebido a dose de reforço. Começa também, em algumas escolas, uma operação de testagem à covid-19 de professores e funcionários.

Com o regresso às aulas regressa também a dinâmica familiar já bem aprendida. Roberta Tavares veio trazer a filha de 11 anos, Beatriz, já vacinada com a primeira dose e diz que a vacina é de facto uma segurança. “Espero que agora as crianças possam mesmo estar na escola”, refere.

O entusiasmo depois das férias de Natal, que contou com uma semana suplementar, é visível entre os mais pequenos, e alguns vão até comentando os resultados do primeiro período. Os estabelecimentos de ensino voltam a abrir portas, numa altura que um total de 306 mil pessoas, entre crianças, professores e funcionários escolares, foram vacinadas contra a covid-19 entre 6 e 9 de Janeiro.

http://publico.pt/1944896