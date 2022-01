Covid-19 em Portugal: 20 mortes e 20.212 casos. Maior aumento de internados em 11 meses

Portugal registou mais 20 mortes por covid-19 e 20.212 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os internamentos aumentaram: são mais 139 pessoas internadas (num total de 1588) e mais 11 em unidades de cuidados intensivos (num total de 161). Este é o maior número de internamentos num dia desde 1 de Fevereiro do ano passado, quando foram internadas 175 pessoas com covid-19 em 24 horas.

Os números foram divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e refere-se à totalidade de ocorrências registadas no domingo (mortes, internamentos, infecções e recuperações). O número de casos de infecção tende a ser menor nos dias a seguir aos fins-de-semana e feriados por se fazerem (e se comunicarem) menos testes. Na última segunda-feira, tinham sido registados 11.080 novos casos.

Na última reunião de peritos no Infarmed, a especialista Raquel Duarte defendeu que deve ser traçada uma fasquia de 70% da linha vermelha de internamentos nos cuidados intensivos (ou seja, 179 internamentos da linha vermelha de 255 internamentos), de acordo com uma média a cinco dias e o R(t) deve estar abaixo de 1. Quando esses critérios forem ultrapassados, a especialista sugere que sejam aplicadas medidas.

Há ainda mais de 14 mil pessoas que recuperaram da infecção no último dia.

Só nos primeiros dez dias de Janeiro, foram registados mais de 270 mil casos de infecção em Portugal – o que dá uma média superior a 27 mil casos por dia desde o início de 2022. Desde o início do ano que o número de infecções diárias não desceu a barreira dos 10 mil casos (o mais baixo foi 10.554, no boletim de 3 de Janeiro). Há agora 279.652 pessoas com a infecção activa em Portugal.

No último dia, Portugal tinha registado 26.419 casos de infecção e 22 mortes por covid-19. Até agora, o número mais elevado de casos de infecção desde o início da pandemia em Portugal foi registado no dia 5 de Janeiro (dados referentes a dia 4), com 39.570 casos diários.

A maior parte dos novos casos que constam do boletim desta segunda-feira foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (8349 infecções e dez mortes), seguindo-se a região Norte (7744 casos e uma morte). O Centro registou 1614 novos casos e cinco mortes; a Madeira teve 1185 novos casos e uma morte; o Algarve registou 652 infecções e uma morte; o Alentejo teve 452 novos casos e duas mortes por covid-19; e os Açores registaram 216 casos de infecção.

As escolas voltaram a abrir esta segunda-feira e há agora novas regras de isolamento: são sete dias de isolamento para quem tenha teste positivo à covid-19 ou para quem more com pessoas infectadas (menos aquelas que já tenham dose de reforço ou tenham recuperado há pouco tempo da infecção). O teletrabalho continua obrigatório até dia 14 de Janeiro.

Incidência aumenta, R(t) desce

A incidência subiu para 3204,4 casos por cada 100 mil habitantes e o R(t) desceu para 1,24.

A matriz de risco tinha sido actualizada pela última vez na sexta-feira, dia 7, e foi novamente alargada por causa do aumento de incidência e transmissibilidade deste coronavírus no país. Os últimos valores davam conta de um R(t) de 1,32 no continente e a nível nacional. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por cada pessoa com a infecção activa.

Já a incidência era de 2438,8 casos por cada 100 mil habitantes (2444,5 apenas no continente). A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.