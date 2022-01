Câmara de Torres Vedras não está em teletrabalho. Autarca recusa ter infrigido lei

A presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, confirmou que os funcionários da autarquia não estão em teletrabalho, mesmo com a obrigatoriedade definida pelo Governo até dia 14 de Janeiro. Em entrevista à TSF, a autarca socialista considera que no caso das autarquias, serviços públicos, essa medida é uma “recomendação” e não uma obrigatoriedade.

“Não contrariei a decisão do Conselho de Ministros”, começou por dizer, acreditando que, por prestarem “serviços essenciais às populações”, as autarquias adquirem “características especiais” que obrigam ao trabalho presencial.

Isentos da obrigatoriedade de teletrabalho estão os serviços públicos considerados essenciais. Depois do dia 14 de Janeiro, o teletrabalho será recomendado nas situações em que é possível.

Laura Rodrigues diz que o regresso das crianças à escola foi o principal impulsionador do regresso ao trabalho presencial, visto que os colaboradores da autarquia “não podem ficar em teletrabalho porque não conseguem tomar conta das crianças, dentro da casa deles, através do computador”.

“Se, nesta altura, a generalidade dos nossos trabalhadores estará em trabalho presencial, e muitos estarão em teletrabalho, é porque é absolutamente necessário e há condições para isso. Há seis semanas que a autarquia anda a testar os seus trabalhadores”, prossegue a TSF.

A autarca já foi acusada de “insensibilidade” por parte de associações sindicais. Em momento de crescimento da pandemia no país, José Abraão, dirigente do Sindicato do Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), criticou a decisão da autarquia de Torres Vedras.

Como resposta, Laura Rodrigues garantiu que a política de testagem é intensiva e que existem condições para que o trabalho presencial seja desempenhado com segurança.