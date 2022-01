Os sapos que terão de ser engolidos depois de 30 de Janeiro

É possível que as eleições de 30 de Janeiro de 2022 tenham um resultado parecido com o das legislativas de 2019, com algumas nuances. Na altura, o PS venceu com mais de 36% dos votos e em segundo lugar ficou o PSD, acima dos 27%. Agora, prevê-se um reforço da votação no partido de Rui Rio, que parece estar em período ascendente, depois uma fase de ebulição interna que levou a que alguns críticos se evaporassem (pelo menos temporariamente). Apesar dessa melhoria do estado geral do PSD, tudo aponta para que o PS também consiga aumentar marginalmente a percentagem que obteve há três anos. Resultado: se as eleições fossem hoje, nas contas do estudo de opinião do CESOP, o bloco central conseguiria mais seis pontos percentuais do que em 2019 (o PS surge com 38% e o PSD com 32%).