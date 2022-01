O que faz um peixe fora de água? Conduz

Os peixes dourados são capazes de fazer navegação em terra, concluíram investigadores israelitas, depois de os terem ensinado a conduzir.

A equipa da Universidade de Ben-Gurion desenvolveu um veículo movido por peixes. O carro robótico está equipado com um sistema Lidar (da sigla inglesa, Light Detection And Ranging), uma tecnologia de detecção remota que usa luz laser pulsada para recolher dados sobre a localização do veículo no terreno e do paradeiro dos peixes dentro de um tanque de água.

Um computador, uma câmara fotográfica, motores eléctricos e rodas omnidireccionais dão ao peixe o controlo do veículo.

“Surpreendentemente, não é preciso muito tempo para que os peixes aprendam a conduzir o veículo. No início estão ‘confusos’. Não sabem o que se passa, mas são muito rápidos a perceber que existe uma correlação entre o seu movimento e o movimento da máquina em que estão”, disse o investigador Shachar Givon.

Foto Reuters

Foto Reuters

Participaram no estudo seis peixes dourados, sendo que cada um deles recebeu cerca de dez aulas de condução. Cada vez que um atingia uma meta estabelecida pelos investigadores, era recompensado com comida. E alguns peixes dourados são melhores condutores do que outros.

Foto Reuters

“Havia peixes muito bons que eram excelentes e também peixes medíocres que mostravam controlo do veículo, mas que eram menos competentes na condução”, disse o professor de biologia e neurocientista Ronen Segev.

Mostrar que um peixe tem a capacidade cognitiva de navegar fora do seu ambiente natural de água pode expandir o conhecimento científico das capacidades essenciais de navegação dos animais.

“Nós, humanos, consideramo-nos muito especiais e muitos pensam nos peixes como primitivos, mas isto não é correcto”, disse Segev. “Existem outras criaturas muito importantes e muito inteligentes”.