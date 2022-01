“Vir escalar é o novo sair à noite”: o boom dos ginásios de escalada em Portugal

Muitos olharão para os seres que pousam a cerveja para se agarrarem às presas coloridas e pensarão aonde é que vieram parar. Mas mais ainda ficam, calçam os apertados pés-de-gato, cobrem as mãos de magnésio, testam os colchões que amparam as quedas e, depois de uma primeira sessão que os deixam sem forças para cerrar os punhos, voltam uma e outra vez sem a amiga, o encontro do Tinder, ou os filhos que os levaram pela primeira vez a um ginásio de escalada.