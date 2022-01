Os falsos restos

Dos restos do bacalhau com batatas nascem os pastéis de bacalhau, a roupa velha, o bacalhau à Gomes de Sá e outros pratos pelo menos tão deliciosos como o pecado original.

Muitos dos melhores pratos da nossa cozinha foram inventados para aproveitar as sobras. A Maria João diz que estes restos, não se sabe por que passo de magia, sobram sempre do mesmo prato: do bacalhau com batatas.