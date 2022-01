12 minutos, quatro anos

Gostava de perceber, e não percebo, como é que em pouco mais de 12 minutos de antena um candidato pode apresentar o seu programa para um governo de quatro anos.

Percebo sim que as televisões se aproveitem do debate para organizarem um espectáculo mediático com menos assistência que o Big Brother, e dão aos candidatos apenas cerca de 12 minutos.

Ainda entrevistam o candidato à chegada. Depois do debate entrevistam-no também à saída e segue-se um tempo indeterminado de comentários com comentadores que me parecem, alguns deles, muito chegados aos candidatos. No fim dos comentários, nalguns canais, ainda dão notas aos candidatos como se fossem alunos num exame, ou quem ganhou e quem perdeu o debate. Não é um concurso.

Por causa desta pandemia, está montado o circo mediático. Todos sabemos o poder da televisão, e apesar dos apenas 12 minutos para apresentação do programa, alguns ainda se divertem para interpelar o adversário sobre temas que, não sendo menores, se aproveitam para generalizar a partir de meia dúzia de casos, sempre os mesmos, aliás.

Paciência. É o que há.

José Rebelo, Caparica

Agradeçamos a Ventura

Os debates entre líderes, apesar de não servirem de muito para conhecermos as diferenças programáticas dos diversos partidos, tiveram, até agora, uma virtude apreciável. Os espectadores constataram que o Chega só tem meia dúzia de atoardas que soam bem aos ouvidos de André Ventura (A.V.) e apaniguados, mas não passam de chavões repetidos à exaustão. Muito do que diz não passaria no crivo da verdade e revela apenas o mau sentimento que alguns dos desiludidos da vida destilam, em busca de mezinhas maravilhosas e simplistas, que os tornariam, num ápice e sem merecimento, nos “melhores do mundo”. A.V. bateu no tecto da popularidade e não passará daí, pela simples razão de que a generalidade dos portugueses, ainda que consciente dos problemas de que enfermam as democracias, não lhe reconhecem qualquer qualidade além da histrionia, que, honra lhe seja feita, desempenha com aparente inteligência. Além do mais, já ficou demonstrado que, “encostado às cordas” por quem lhe desmonta a táctica, A.V. só sabe esbracejar e repetir piadas monocórdicas, falsas e cacarejadas em disco riscado. A solidez do discurso de A.V. autodestruiu-se. Obrigado.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O eterno “atrás”

Quando será que, nas televisões, rádios e jornais, políticos, o primeiro-ministro, jornalistas, comentadores e afins deixam de dizer “há – uns anos, meses, dias – atrás”? Apetece-me sempre contrapor “Ainda bem que não foi há uns… à frente!

O “atrás” é, claro, uma redundância e, assim, desnecessária e errada.

Já agora, talvez não fosse má ideia que a culta classe política que nos governa, em vez de se arrojar aos pés do Aborto Ortográfico, começasse por (re)aprender gramática, poupando o país a disparates deste género e que o levam a falar cada vez pior.

Correia Ribeiro, Lisboa

Luís Ferreira Alves - o caçador

Ao artigo sobre a vida e obra de Luís Ferreira Alves, muito bem escrito, faltou uma referência a uma actividade em que o Luís investiu uma parte muito significativa dos seus tempos de lazer – a caça.

E, também aí, foi um Senhor. Caçou perdizes como poucos: com afición, intensidade, vigor, perícia, mérito, honra e ética (e, às vezes, com pontaria).

Luís Ferreira Alves tem, seguramente, orgulho e saudades desse seu passado.

Não o mencionar no artigo, se foi por falta de informação, aqui está o complemento; se foi por ser politicamente incorrecto, aqui fica o reparo: a caça é uma actividade nobre, praticada também por gente de bem, que se preocupa com a ecologia, a biodiversidade, o bem-estar animal e que adora a Natureza.

Albano Moreira da Silva

A castração química

Quem vê, ouve e lê a comunicação social, não pode deixar de ficar com a ideia de que a castração química é algo de abominável, bárbaro, dos tempos da idade média. Nada de mais errado. Julgo estar em ordem um esclarecimento sobre o assunto.

A “castração química”, um nome infeliz que provoca arrepios, é um tratamento hormonal de duração limitada, nunca excedendo dois anos, administrado sempre com o consentimento informado do paciente e acompanhado de terapia cognitivo temperamental, uma vez que o problema é do foro psíquico. Este tratamento não tem efeitos irreversíveis, ou seja, após o tratamento o paciente volta a ter uma vida normal.

Este tema está bem explicitado no excelente artigo de Celso Leal “Será a castração química abjeta?” (PÚBLICO de 18.11.2020).

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá