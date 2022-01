Porto vai propor a Gaia retomar ligação fluvial no Douro

CDU propôs retomar travessia fluvial entre cais de Lordelo e da Afurada. Rui Moreira comprometeu-se em iniciar diálogo com Eduardo Vítor Rodrigues sobre a chamada Flor do Gás

“Fica aqui o compromisso de que iremos falar com o município de Gaia para fazer uma validação técnica para retomar este serviço e até alargá-lo.” A promessa é de Rui Moreira e refere-se à retoma da travessia fluvial entre os cais de Lordelo, no Porto, e Afurada, em Vila Nova de Gaia. Este serviço criado nos anos 60 está suspenso, mas o autarca admite retomá-lo, provavelmente através da STCP Serviços.

O assunto foi levado à reunião privada do executivo desta segunda-feira pela vereadora Ilda Figueiredo, que apresentou uma proposta de recomendação para a retoma deste serviço. A proposta acabaria por ser retirada depois de o grupo de Rui Moreira explicar que, ao pedir um parecer à Autoridade da Mobilidade e Transportes, entendeu que, por se tratar de um serviço de transporte público de passageiros, o mesmo teria de ser contratualizado com a Área Metropolitana do Porto e com os municípios de Porto e Gaia. “Para reactivar aquele serviço teremos de o contratualizar”, explicou a vereadora Cristina Pimentel.

Para fazer este serviço, as embarcações têm de cumprir legislação, “o que no caso da associação em apreço não acontece”, disse Cristina Pimentel, referindo-se à Associação de Pescadores Profissionais e Desportivos do Cais do Douro. “A APDL não tem competências nesta matéria. Não pode licenciar mesmo que queira”, afirmou, respondendo à recomendação da proposta comunista, que sugeria contactar esta e outras entidades.

“A sua recomendação tem tecnicamente uma falha”, notou Rui Moreira dirigindo-se a Ilda Figueiredo, dizendo, apesar disso, considerar que “a ideia é boa”. A resposta da vereadora da CDU foi clara: “Retiro a proposta com o compromisso de que a maioria olhe para este problema com rapidez e nos traga uma informação dentro de um prazo razoável para que esta retoma se faça.”

O autarca do Porto mostrou dúvidas quanto à existência de interessados para retomar esta travessia mas, não havendo possibilidade de uma concessão, o serviço poderá retomar-se com “internalização pela STCP Serviços”, sugeriu.

Vladimiro Feliz considerou que esta travessia “com décadas”, a chamada Flor do Gás, “é muito útil a muitas populações”. “É um serviço que até devia ser alargado a outros pontos das duas margens. É possível chegar a um consenso”, defendeu o social-democrata. Também o socialista Tiago Barbosa Ribeiro se mostrou favorável à retoma, pedindo que a proposta da CDU fosse retirada ou alterada mas que a ideia não caísse.