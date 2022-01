TAP lança promoção Açores e Madeira: 59 euros ida-e-volta

A nova campanha da TAP é dedicada à Madeira e aos Açores, com uma promoção lançada esta segunda-feira: bilhetes a 59 euros em viagens de ida-e-volta para reservas até 15 de Janeiro.

Segundo a empresa, estão disponíveis 10 mil lugares ao valor promocional, “com todas as taxas incluídas”.

As viagens, informa a TAP, devem realizar-se entre 15 de Janeiro e 31 de Março.

A campanha promocional abrange “os voos nas rotas entre Lisboa e Porto e o Funchal, Ponta Delgada e Terceira” e permite “alterações de reserva gratuitas” e “transporte gratuito na cabine de um item pessoal e bagagem de mão”.

No site da TAP, as ligações entre Lisboa, Porto e Funchal surgem a 59 euros. Já Lisboa a Ponta Delgada e Terceira, o preço indicado é, respectivamente, 65 e 63 euros.

Por outro lado, Porto-Ponta Delgada surge com um preço mais baixo, desde 39 euros - enquanto a ligação à Terceira já surge pelos 59 euros anunciados.

Nos termos da promoção refere-se que está “sujeita a disponibilidade de lugares e tarifa pretendida”, não sendo válida para reservas com milhas, nem é permitido efectuar listas de espera. Válida apenas em voos operados pela TAP, está disponível no site da TAP e também em agentes de viagens. As informações sobre a campanha estão aqui.