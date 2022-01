Sindicatos rejeitam proposta de 0,4% para aumentos salariais na banca

Falta de acordo leva representantes dos trabalhadores a pedir a intervenção do Ministério do Trabalho.

Vários sindicatos bancários mantêm, há longos meses, um braço-de-ferro com as instituições financeiras para garantir aumentos salariais relativos a 2022. Às propostas de aumentos iniciais de 1,5% e 1,6%, avançadas por dois grupos de sindicatos, as instituições bancárias começaram por contrapor zero e chegaram, até agora, a 0,4%.