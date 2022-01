Pensões até 710 euros já são pagas este mês sem retenção de IRS

Segurança Social paga nesta segunda-feira as primeiras pensões de 2022. Embora as reformas até 710 euros fiquem a salvo de IRS mensalmente, no final das contas só há isenção total para quem recebe até 705 euros.

A descida do IRS ficou adiada com o chumbo do Orçamento do Estado (OE) para 2022, mas alguns trabalhadores e reformados vão sentir uma diferença no bolso já este mês, porque, nalguns casos, o desconto mensal do imposto será mais baixo ou deixa de existir.