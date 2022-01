Open Austrália: Gastão Elias e Frederico Silva seguem em frente na qualificação

Gastão Elias e Frederico Silva qualificaram-se nesta segunda-feira para as meias-finais do torneio de qualificação do Open da Austrália, ao vencerem o letão Ernests Gulbis e o japonês Go Soeda, respectivamente.

Elias, 217.º classificado no ranking mundial, beneficiou da desistência de Gulbis, 191.º posicionado na hierarquia da ATP, no terceiro set, quando o português vencia por 3-1, depois de ter perdido o primeiro, por 7-6 (7-5), e vencido o segundo, por 6-2.

Silva, número 240 do mundo, também foi obrigado a recuperar da desvantagem de um parcial perante Soeda, 247.º colocado no ranking, impondo-se por 2-6, 7-6 (7-5) e 6-2, após duas horas e 40 minutos de confronto em Melbourne.

Nas meias-finais do qualifying para o primeiro torneio do Grand Slam de 2022, Elias vai defrontar o peruano Juan Pablo Varillas (128.º do mundo e 11.º cabeça de série), enquanto Silva mede forças com o italiano Thomas Fabbiano (202.º).

Portugal tem cinco tenistas a disputar o acesso ao quadro principal do Open da Austrália: além de Elias e Silva, também estão na corrida Nuno Borges (192.º do ranking ATP), João Domingues (248.º) e João Sousa (140.º e 17.º pré-designado do torneio de qualificação).