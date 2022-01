Gil Vicente vence V. Guimarães e assume quinto lugar

O Gil Vicente venceu esta segunda-feira, por 3-2, na recepção ao V. Guimarães, em jogo que encerrou a última jornada da primeira volta da I Liga, o que se traduziu na ascensão dos gilistas ao quinto lugar do campeonato, com 26 pontos em 17 jogos, deixando os vitorianos no oitavo posto, com 23 pontos.

Em Barcelos, gilistas e vitorianos iniciaram o encontro igualados na classificação, mas, depois de um par de iniciativas dos visitantes, o Gil Vicente assumiu o controlo, criou as principais ocasiões e marcou o único golo da primeira parte, por Fran Navarro (21'). O espanhol teve que esperar pela confirmação do VAR para celebrar o golo inicialmente anulado por posição irregular, decisão revertida pelo videoárbitro.

O Gil Vicente foi sempre mais perigoso e no reinício voltou a marcar por Navarro (53'), que confirmou o ascendente com um “bis” que deixou o V. Guimarães cada vez mais perto da derrota.

Antes de ampliarem a vantagem, os gilistas desperdiçaram um par de situações, mas a entrada do francês Léautey levou mesmo a equipa da casa ao terceiro golo (75') e a uma sequência de quatro triunfos em cinco jogos, apenas interrompida pela derrota com o Sporting.

O último quarto de hora acabou por criar alguma instabilidade e incerteza no resultado, com o Vitória a marcar pelo estreante Nélson Luz (79') e a reduzir para 3-2 na sequência de um penálti de Marcus Edwards (87'). O Gil Vicente resistiu ao último assalto e segurou a vantagem, terminando a primeira volta no quinto lugar.