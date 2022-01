FC Porto reajusta plantel: sai Nanu, regressa Saravia

Com o mercado de transferências de Inverno aberto até final do mês, o FC Porto deu início a um reajuste o plantel e começou pelo lado direito da defesa: Renzo Saravia está de regresso ao Dragão, depois de uma época de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre, e Nanu está de saída, também por cedência até final da temporada.

Saravia, contratado em 2019 por quatro temporadas, já se treinou nesta segunda-feira no Olival com o restante plantel, numa sessão destinada a preparar o encontro dos quartos-de-final da Taça de Portugal, na quarta-feira, diante do Vizela. O lateral argentino cumpriu apenas seis partidas pelos “dragões”, tendo sido cedido, ainda em 2020, aos brasileiros do Internacional.

Felicidades, Nanu ??

O jogador foi emprestado ao FC Dallas ?#FCPorto pic.twitter.com/eMeP8RImTe — FC Porto (@FCPorto) January 10, 2022

Nesta segunda oportunidade que vai ter no FC Porto, terá a concorrência directa de João Mário, Manafá e Jesús Corona pelo lado direito da defesa. Isto porque outro dos laterais, o guineense Nanu, foi nesta segunda-feira confirmado como reforço do FC Dallas, por empréstimo. O ex-jogador do Marítimo vai, assim, competir na Major League Soccer, nos EUA, até final da temporada, depois de não ter conseguido afirmar-se nos “dragões”.

Num mês de intensas mexidas no mercado, tem sido também propalada a saída de Sérgio Oliveira, igualmente por empréstimo. O médio português, que tem vindo a perder espaço no meio-campo escolhido por Sérgio Conceição, deverá ser reforço dos italianos da Roma até final da temporada, num acordo que contemplará a possibilidade de compra do passe por parte do clube que tem José Mourinho como treinador.