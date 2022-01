A conduta violenta e as faltas grosseiras

As infracções passíveis de expulsão estão enquadradas na lei 12 (faltas e incorrecções, páginas 105 e 106) e, no que respeita às entradas sobre adversários, maioritariamente estão divididas pela conduta violenta, quando não há disputa pela bola, e pelas faltas grosseiras, quando há o factor bola presente na disputa do lance. Ambas as situações, na sua definição, têm a palavra “brutalidade” em comum, e nos termos de futebol, na página 169, pode-se ler que “… é um acto selvagem, impiedoso ou deliberadamente violento”.