The Righteous Gemstones: Uma crise de sucessão na igreja

The Mole: Undercover in North Korea, Filmin, terça-feira

O dinamarquês Mads Brügger pôs, para esta minissérie documental de três episódios, dois homens a infiltrarem-se na Coreia do Norte para tentarem lá fazer negócios. Ulrich Larsen, compatriota de Brügger, esteve dez anos, entre 2010 e 2021, a infiltrar-se na associação espanhola KFA, a Associação de Amizade com a Coreia​, e a tentar mostrar a Coreia do Norte a tentar vender armas e drogas. Pouco depois da estreia original, em 2020, a embaixada da Coreia do Norte na Suécia disse que o documentário era todo falseado.

The Tragedy of Macbeth​, Apple TV+, sexta-feira

Pela primeira vez desde que se estrearam no cinema com Sangue por Sangue, em 1984, Joel Coen realiza um filme sem o seu irmão mais novo, Ethan. Aliás: nunca nenhum dos dois tinha realizado sozinho. É uma adaptação de Macbeth, de William Shakespeare, rodada a preto-e-branco com Denzel Washington e Frances McDormand (que trabalha com Joel desde Sangue por Sangue e é casada com ele).

Verão Azul, HBO Portugal, sexta-feira

Num universo de streaming que ainda continua infelizmente parco, comparado com o que acontece noutros países, em conteúdos históricos de televisão, a HBO Portugal estreia Verão Azul, a série espanhola da TVE do início dos anos 1980 que fez bastante sucesso em Portugal, além de ter sido das séries mais populares e bem-sucedidas de sempre no seu país de origem. A criação de Antonio Mercero, argumentista e realizador, segue um grupo de jovens em férias de verão em Nerja, na Costa do Sol, e teve 19 episódios entre 1981 e 1982.

Arquivo 81, Netflix, sexta-feira

Em 2016, Archive 81 começou como um podcast de terror em modo found footage, ou seja, a simular gravações encontradas para contar uma narrativa assustadora. Desde então, já teve três temporadas e agora dá origem a esta série Netflix com produção executiva de James Wan, o cérebro por detrás das sagas Saw e The Conjuring. Adaptada por Rebecca Sonnenshine, que trabalhou em séries como The Boys ou Vampire Diaries, conta com Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Ariana Neal e Martin Donovan no elenco.