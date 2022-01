Filipa Ramos é a nova directora do Departamento de Arte Contemporânea do Município do Porto

A escritora e curadora lisboeta, que nos últimos anos acumulou uma extensa experiência internacional com passagens pela Art Basel e pela Bienal de Xangai, regressa a Portugal para assumir a direcção de projectos como a galeria e a fonoteca municipais.

O Departamento de Arte Contemporânea do Município do Porto tem, desde a semana passada, uma nova directora. A escritora, conferencista e curadora Filipa Ramos, que nos últimos anos foi compondo um intenso e extenso currículo internacional, substitui Guilherme Blanc, que desde o início de 2021 assumiu a pasta do Cinema Batalha — espaço emblemático que, após um processo de requalificação, deverá reabrir nos primeiros meses deste ano, enquanto Batalha Centro de Cinema.