Segunda na TV: Foxtrot, fantasias e Euphoria em Mundos Inexplorados

CINEMA

Foxtrot

RTP2, 23h07

Tel Aviv, Israel. Um casal recebe a notícia de que o filho, soldado, morreu durante um conflito. As autoridades recusam dar detalhes. Entretanto, os pais percebem que os oficiais se enganaram. Um filme dramático com argumento e realização de Samuel Maoz, vencedor do Leão de Prata em Veneza e de oito prémios Ophir da Academia de Cinema de Israel.

A Mosca

Hollywood, 00h40

Filme de terror assinado, em 1986, por David Cronenberg, sobre um cientista (Jeff Goldbum) que se vai tornando uma mosca depois de uma experiência. Remake de um filme dos anos 1950, mas mais gore do que o original, A Mosca foi um dos maiores êxitos comerciais de Cronenberg e ganhou um Óscar pela caracterização.

SÉRIES

Fantasy Island

AXN White, 21h25

Estreia. A Ilha da Fantasia, que tantos desejos realizou nos anos 1970 e 80, regressa numa série-sequela protagonizada por Roselyn Sánchez. A actriz encarna Elena Roarke, a responsável pelo resort de luxo instalado nessa ilha, que tem o misterioso poder de satisfazer os desejos dos hóspedes.

Lei e Corrupção

RTP2, 22h01

Início da sexta e última temporada do premiado procedural britânico da BBC, criado por Jed Mercurio, em torno de uma unidade anticorrupção. Nos novos episódios, Kelly Macdonald junta-se a Vicky McClure e Martin Compston no elenco principal.

Chucky

SyFy, 22h15

Estreia, com episódio duplo. Depois de espalhar o terror no cinema, o boneco diabólico tem honras de protagonismo numa série. Tudo começa com o seu reaparecimento numa venda de garagem e a consequente vaga de homicídios numa outrora pacata cidadezinha norte-americana.

Lei & Ordem: Unidade Especial

Fox Life, 22h20

Os caminhos da brigada liderada por Olivia Benson (Mariska Hargitay), que se dedica a investigar crimes sexuais, envereda pela 23.ª temporada – um feito para a ficção em prime time, acrescido da celebração do 500.º episódio.

Euphoria

HBO, streaming

Segunda temporada do sombrio drama teen em que a droga tem o papel principal. Criado por Sam Levinson, com base na mini-série israelita homónima, tem Zendaya à frente do elenco, num papel que fez dela a mais jovem a receber o Emmy de melhor actriz numa série dramática.

DOCUMENTÁRIOS

Austrália a Cores

RTP2, 20h38

Apresentada como “uma notável e renovada visão da história” australiana, resulta de um trabalho minucioso de aplicação de cor a registos antigos (a preto a branco), sejam imagens de arquivo ou filmes caseiros. Hoje começa a segunda temporada.

Mundos Inexplorados com Steve Backshall

Odisseia, 22h30

Kamchatka: Expedição ao Rio dos Ursos Pardos abre a segunda época do programa de viagens a locais inóspitos e pouco ou nada explorados. O anfitrião é o naturalista inglês Steve Backshall, com muito trabalho feito na área e vários prémios a distingui-lo (BAFTA incluídos). Na rota estão destinos como a Rússia, a Arábia Saudita, o Gabão, o México ou o Quirguistão.

INFANTIL

Os Smurfs

Nickelodeon, 10h23

Estreia. O Grande Smurf, a Smurfina, o Óculos, o Engenhocas, a Smurfoliveira e outros pequenos seres azuis da aldeia de cogumelos – sempre cobiçada pelo vilão Gargamel – habitam esta nova série animada baseada nos desenhos de Peyo.

Super Wings - World Guardians

Panda, 20h

A série de animação chega à sexta temporada com mais aventuras de Jett, Dizzy, Donnie e outras aeronaves prestáveis, simpáticas e algo trapalhonas, que fazem entregas especiais a crianças de todo o globo. Pelo caminho, aprendem (e ensinam) expressões e costumes locais. Com a promoção a “Guardiões Mundiais”, tornam-se também “responsáveis por proteger o meio ambiente, os animais e as culturas de todos os países”, adianta o canal, seja “na salvaguarda da floresta, na protecção das Grandes Pirâmides ou simplesmente na descoberta de um delicioso prato local”.