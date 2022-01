Os últimos sete anos foram os mais quentes na Terra

Serviço de Alterações Climáticas da União Europeia Copernicus divulga esta segunda-feira as suas conclusões anuais que mostram que, globalmente, passámos pelos sete anos mais quentes de que há registo. O recorde terá sido registado na Sicília, onde o termómetro chegou a 48,8 graus Celsius. As emissões de dióxido de carbono e metano continuam a aumentar.

Infelizmente, não há surpresas nos dados revelados esta segunda-feira pelo Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S), da União Europeia. Os dados mostram que a nível global os últimos sete anos foram, por uma margem clara, os sete mais quentes de que há registo. Dentro destes sete anos, 2021 situa-se entre os anos mais frescos, a par de 2015 e 2018, mas a Europa viveu o seu Verão mais quente. Ligeiramente arrefecido em 2021 pelo fenómeno La Ninã no Pacífico Sul, o planeta continua a sofrer as consequências das alterações climáticas e as emissões de CO2 e metano continuam a aumentar.