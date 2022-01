Identificada uma via alternativa à insulina para regular níveis de açúcar

A ilustração do Instituto Salk, na Califórnia (EUA), divulgada com o comunicado de imprensa sobre a descoberta dos cientistas da casa é bastante clara. Lado a lado, vemos dois corredores em caminhos paralelos com o mesmo destino: regulação dos níveis de açúcar no sangue. Numa via temos a conhecida insulina e numa outra a FGF1, o novo caminho com o mesmo fim que é descrito num artigo publicado na revista Cell Metabolism.