Shoshana Zuboff: “O Facebook mata”

As nossas vidas dependem de tecnologias que nos extraem em segredo a nossa experiência privada, traduzida em biliões de dados, para ganhar dinheiro. Uma “invasão” que reduz a liberdade, compromete a saúde mental e ataca a democracia, alerta a autora do livro A Era do Capitalismo da Vigilância. Acredita que ainda vamos a tempo de a travar.