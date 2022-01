Dos impostos à saúde. Os programas do PS e do PSD em cinco pontos

Da ambição da regionalização à prudência da descentralização, do cumprimento do que foi chumbado no Orçamento a menos impostos, eis alguns pontos que dividem a proposta socialista da social-democrata.

Apresentados ou divulgados formalmente nesta sexta-feira, os programas eleitorais do PS e do PSD marcam naturais diferenças, retomam as ideias chumbadas no Orçamento do Estado para 2022 e têm algumas novidades. Esta é a comparação em cinco pontos.