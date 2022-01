Rescaldos dos debates

A primeira semana de debates já passou. Foi intenso não foi? Mas em democracia é assim mesmo, todos têm a oportunidade de debater com todos. Desta semana algumas notas já podemos retirar, e alguns desejos para a segunda semana. Começo já por aqui. Seria bom haver mais profundidade nas propostas, e em muitos casos só haver propostas já seria progresso.

Até agora, o que assistimos, foi muita gritaria, muito barulho, com um ou outro debate melhor moderado. Por esta altura, já todos os líderes tiveram momentos bons e menos bons. Todos sem excepção.

Temos visto poucas possibilidades para construção de pontes no pós-eleições e temos tido dificuldade em perceber porque é que vamos a eleições nesta altura. Não deixa de ser relevante que, aquele que não queriam que fosse a debate, Rui Tavares, foi dos que melhor prestação teve, e nitidamente há um alvo, António Costa.

O grande debate que todos estamos à espera e que pode, verdadeiramente, definir o rumo das eleições será na próxima quinta-feira, dia 13. Não interessa aqui quem vai vencer o debate, interessa sim saber qual é que vai apresentar melhor o melhor projecto político para o país. Precisamos de estabilidade.

Pedro Perdigão, Lousada

Debates e mensagem

Quanto menos créditos pontuarem os candidatos em contenda devido a uma mensagem deficiente ou ineficaz, mais créditos pontuará o “candidato” mudo e invisível que não arreda e se aproveita de cada “algaraviada” gerada. Isso potenciará, mais cedo ou mais tarde, o assomo com possível vitória, de um outro que não será mudo mas bastar-lhe-ão parcas e eficazes palavras e também será invisível mas espreitará incessantemente em omnipresença pelo olho do Big Brother para tudo controlar. Não confundir com um tal programa televisivo, refiro-me ao Big Brother sabiamente ficcionado por George Orwell. Cabe aos políticos a emissão de uma mensagem clara e aos eleitores a escolha entre a continuidade de uma democracia responsável e uma autocracia oportunista.

José M. Carvalho, Chaves

A “impedida” isenção de IRS

No debate para as eleições legislativas, transmitido pela TVI no passado dia 4, entre António Costa e Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PS, com a inelutável responsabilidade da função de primeiro-ministro, voltou a afirmar que, se o Orçamento tivesse sido aprovado, 170 mil famílias já estavam isentas de pagar IRS.

Ora, o que determina a isenção (ou a redução) de IRS é o valor do “mínimo de existência”, salvaguardado pelo artigo 70.º do Código, no qual não está expressamente quantificado, mas sim indexado - na actualidade, por ser mais elevado - ao valor anual da retribuição mínima mensal garantida (RMMG). Quer isto dizer, que para alargar o universo de isentos do pagamento de IRS, basta aumentar a RMMG, sem prejuízo de, a título de excepção e por via orçamental - como ocorreu, relativamente a 2020 e pelo artigo 367.º da LOE/2021, com o adicional de 100 euros - poder haver um ocasional complemento para vigorar, exclusivamente, em específico ano fiscal.

Como a rejeitada proposta de LOE/2022 não incluía qualquer alteração ao “mínimo de existência” e o Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7/12, fixou a RMMG em 705 euros para 2022, a isenção, em IRS, do rendimento de trabalho/pensões até 9870 euros (tal como a redução do imposto até cerca de 10.550 euros) está já a vigorar desde 1.01.2022, o que torna inconcebível a lamentável afirmação do seu impedimento pela não aprovação do Orçamento.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

A propósito da TAP

Têm os jornais e revistas gasto rios de tinta criticando as injecções de capital na TAP com a finalidade de manter a nossa bandeira a cruzar os céus do mundo. Convenhamos que até hoje não tem tido financeiramente os melhores resultados. Mas será que as abjectas injecções de capital no Novo Banco têm sido inferiores e, sobretudo, sem fim à vista? E que vantagem virá daí (Novo Banco) para o nosso país? Não consigo vislumbrar.

Horacio Cavaleiro, Dublin (Califórnia)