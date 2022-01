Incêndio em prédio de Nova Iorque faz pelo menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas – incluindo nove crianças – morreram este domingo num incêndio num apartamento em Nova Iorque, escreve a agência Associated Press. O fogo foi descrito por um responsável dos bombeiros como um dos piores de que há memória.

Há várias dezenas de feridos e pelo menos 32 pessoas tiveram de ser hospitalizadas na sequência de ferimentos graves, escreve a mesma agência. De acordo com o Departamento de Bombeiros de Nova Iorque (FDNY na sigla original), foram mobilizados cerca de 200 bombeiros para combater as chamas, que deflagraram no complexo de apartamentos Twin Parks, em Bronx.

Os bombeiros “encontraram vítimas em todos os andares e estavam a retirá-las [do edifício] em paragem cardíaca e respiratória”, ilustrou o comissário dos bombeiros, Daniel Nigro à Associated Press. “Isto não tem precedentes na nossa cidade. Esperamos vários mortos.”

O incêndio começou pouco antes das 11h (hora local, pelas 16h em Portugal Continental) num apartamento duplex no segundo e terceiro andar do edifício, de acordo com o departamento de bombeiros. As chamas espalharam-se rapidamente a todo o prédio devido a uma porta aberta, escreve o Washington Post.

Os bombeiros começaram a chegar cerca de três minutos depois e encontraram fumo que se estendia pela altura total do edifício, que tem 19 andares, disse Daniel Nigro, citado pelo New York Times.