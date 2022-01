Sp. Braga e Famalicão empatam a dois golos

O Sporting de Braga e o Famalicão empataram neste domingo a dois golos, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, no qual os bracarenses jogaram cerca de uma hora em inferioridade numérica.

Os bracarenses adiantaram-se no marcador aos 13 minutos, por Ricardo Horta, mas, já após a expulsão de Bruno Rodrigues (24'), viram o Famalicão dar a volta ao marcador, por Ruben Lima (31') e Ivo Rodrigues (81'), com Mario González (90') a empatar.

Com este resultado, o Sporting de Braga mantém o quarto posto, com 32 pontos, enquanto o Famalicão, que não vence há cinco partidas, é 17.º e penúltimo classificado, com 12.