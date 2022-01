Nadal e Monfils com testes positivos a abrir a época

Com a participação de Novak Djokovic no Open da Austrália ainda incerta, os dois veteranos mostraram já estar bem preparados.

Depois de um 2021 em que se falou muito no render da guarda e da nova geração de tenistas, eis que a época de 2022 se inicia com triunfos de dois veteranos, ambos de 35 anos: Rafael Nadal e Gael Monfils. O feito de Nadal é ainda realçado pelo facto de não competir há seis meses, devido a uma lesão no pé esquerdo, e ter tido covid-19 em Dezembro, o que o levou a desistir da ATP Cup. Mas ainda conseguiu entrar no Melbourne Summer Set, que decorreu no mesmo complexo do Open da Austrália.

E foi na Rod Laver Arena, onde disputou (e perdeu) a sua última final em solo australiano – frente a Novak Djokovic, na final do Open de 2019 – que o espanhol derrotou, por 7-6 (8/6), 6-3, o norte-americano nascido em Paris, Maxime Cressy (112.º ATP) – que eliminara João Sousa na ronda inicial do qualifying. Nadal, actual número seis do ranking mundial, ergueu o 89.º título da carreira e é o primeiro tenista a ganhar pelo menos um título em 19 épocas consecutivas.

No ATP 250 de Adelaide, Gael Monfils (21.º) conquistou o 11.º título da carreira e primeiro desde Fevereiro de 2020, ao vencer o russo Karen Khachanov (29.º), com um duplo 6-4. O título feminino foi para a número um do ranking WTA, Ashleigh Barty. A australiana reforçou o favoritismo para o Open ao derrotar na final de Adelaide a cazaque Elena Rybakina (14.ª), por 6-3, 6-2.

Em Melbourne, realizaram-se dois torneios WTA 250, com triunfos da romena Simona Halep (20.º), que não ganhava um torneio desde Agosto de 2020, e da norte-americana Amanda Anisimova (78.ª).

Apesar da ausência de Nadal a Espanha chegou à final da ATP Cup, em Sydney, mas foi o Canadá a triunfar. Dennis Shapovalov venceu Pablo Carreno Busta, por 6-4, 6-3, e Felix Auger-Aliassime derrotou Roberto Bautista Agut, por 7-6 (7/3), 6-3.

Com o “assunto” Novak Djokovic incontornável em todas as conversas na Austrália, Tomas Carbonell, capitão da selecção espanhola, piscou o olho aos adeptos da casa: “Posso prometer-vos duas coisas: lutar até ao fim e que todos nós temos os nossos certificados.”

Enquanto se espera pela decisão do tribunal em relação ao recurso apresentado por Djokovic, os cinco tenistas portugueses que vão tentar aceder ao quadro principal do Open da Austrália conheceram os primeiros adversários no qualifying, que se inicia esta segunda-feira, com Gastão Elias e Frederico Silva em acção. Elias (217.º no ranking mundial) terá pela frente o letão e ex-top 10 mundial, Ernests Gulbis (191.º) enquanto Silva (240.º) vai tentar repetir a proeza do ano passado, quando ultrapassou a fase de qualificação do Open – então realizado no Qatar –, começando por defrontar o japonês Go Soeda (247.º).

Na parte superior do quadro e com a estreia marcada para terça-feira ficaram João Sousa, Nuno Borges e João Domingues. Sousa, actual 140.º mundial e 17.º cabeça de série do qualifying, tem como primeiro oponente o francês Manuel Guinard (243.º). Borges (194.º) estreia-se em torneios do Grand Slam frente ao belga Ruben Bemelmans (212.º) enquanto Domingues (248.º) mede forças com o indiano Yuki Bhambri (1050.º).