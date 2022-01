Loeb venceu sétima etapa nos carros; nas motos há novo líder

O francês Sébastien Loeb (BRX) venceu neste domingo a sétima etapa dos automóveis na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, entre Riade e Al Dawadimi, na Arábia Saudita, e recuperou a segunda posição.

Loeb gastou 3h09m32s para percorrer os 401km cronometrados, deixando na segunda posição o líder da geral, o qatari Nasser al-Attiyah (Toyota), a 5m26s, e o espanhol Carlos Sainz (Audi) em terceiro, a 7m43s.

Na geral, Al-Attiyah tem, agora, 44m59s de avanço para Loeb e 53m31s sobre o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota), que baixou ao terceiro lugar.

Sanders ferido após acidente

Nas motos, o australiano Daniel Sanders (GasGas), um dos favoritos à vitória, abandonou a 44.ª edição, após uma queda sofrida na ligação para a sétima etapa, em Riade.

O piloto da GasGas, que já contava com três vitórias em etapas na edição deste ano da prova, embateu violentamente num lancil ainda na cidade de Riade, antes do amanhecer, numa zona marcada como perigosa na carta de percurso dos pilotos (road book).

Sanders sofreu ferimentos num cotovelo e está a ser examinado pelos médicos da prova, mas já não arrancou para a etapa desta manhã, entre Riade e Al Dawadimi, em que seria o primeiro piloto a partir depois da vitória na sexta-feira, antes do dia de descanso.

Daniel Sanders ocupava, à partida deste domingo, o terceiro lugar, a 5m35s do líder, o britânico Sam Sunderland, seu companheiro de equipa na GasGas.

Sem Sanders na prova, o triunfo neste domingo foi para o chileno José Ignacio Cornejo (Honda), enquanto o francês Adrien van Beveren (Yamaha) é o novo líder da geral.

Cornejo gastou 3h28m46s para cumprir os 401km cronometrados na primeira etapa da segunda semana de prova, deixando o argentino Kevin Benavides (KTM) na segunda posição, a 44 segundos, e o espanhol Joan Barreda (Honda), que compete com uma clavícula partida desde quinta-feira, na terceira posição, a 2m51s.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor português, na sexta posição, a 8m57s do vencedor, e Rui Gonçalves (Sherco) o 16.º, a 17m23s.

O britânico Sam Sunderland (GasGas) perdeu 25m55s para o vencedor e cedeu a liderança ao francês Adrien van Beveren, que foi 10.º classificado na tirada.

Com estes resultados, Adrien van Beveren lidera, agora com 5m12s de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM), que também se atrasou, com o vencedor da edição de 2021, Kevin Benavides, em terceiro, a 5m23s do líder.

Joaquim Rodrigues Jr. ocupa, provisoriamente, a 16.ª posição.