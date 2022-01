Jon Rahm e Cam Smith com duelo marcado no Havai

Espanhol e australiano lideram destacados para última volta no Sentry TOC do PGA Tour

Tudo aponta para um duelo entre o espanhol Jon Rahm e o australiano Cameron Smith, hoje, na jornada decisiva do Sentry Tournament of Champions, no Havai, o décimo torneio da época no PGA Tour e o primeiro do ano, reservado aos vencedores no circuito em 2021, e a decorrer no Plantation Course em Kapalua, na ilha havaiana de Maui.

Somando 193 pancadas, 26 abaixo do Par 73, eles partilham o comando com cinco pancadas de vantagem sobre o mais próximo concorrente, o norte-americano Daniel Berger. Pela forma brilhante como acturam nos primeiros 54 buracos, é pouco crível que ambos se deixem ultrapassar por outro jogador vindo de trás.

No sábado (madrugada de domingo em Lisboa), Smith manteve o comando pelo terceiro dia consecutivo ao repetir as 64 (-9) da véspera, mas deixou-se apanhar por Rahm, número um mundial, que igualou o recorde do campo com 61 (-12). Um recorde que havia sido estabelecido pouco antes pelo norte-americano Justin Thomas.

O anterior recorde, 62 (-11), pertencia a Xander Schauffele, Jason Day, Chris Kirk, Graeme McDowell e K.J. Choi, uma marca que ontenm foi igulada pelo australiano Matt Jones, que está empatado no quarto lugar com Sungjae Im e Patrick Cantlay, este o n.º 4 mundial e campeão em título da FedEx Cup, num trio que soma 199 (-20). Daniel Berger é terceiro com três voltas de 66 e um total de 198 (-21).

Os resultados têm sido incrivelmente baixos. Na terceira volta, a média de resultados foi de 67.7, a mais baixa de sempre desde que o torneio se mudou para Kapalua em 1999. O anterior recorde era de 67.8, estabelecido na segunda volta. Foi aqui que, em 2003, o sul-africano registou o mais baixo agregado de sempre do PGA Tour em quatro voltas, com -31. Uma marca que está agora em perigo de ser destronada.

O resultado de Rahm foi tanto mais notável quanto começou de forma lenta: ao fim de quatro buracos seguia apenas ao nível do par, com birdie no 2 e o seu primeiro bogey da semana no 4. Mas depois jogou os restantes 14 buracos -12, com 10 birdies e 1 eagle no 15.

Quanto a Thomas, assinalou 8 birdies e 2 eagles (5 e 15), estando no oito lugar a par do japonês Hideki Matsuyama, ambos com 202 (-17). É agora o detentor do recorde nos dois campos do Havai que recebem provas do PGA Tour: em 2017 tinha feito 59 (-11) no Waialae Country Club, em Honululu, palco do do Sony Open.

A última volta do Sentry TOC tem transmissão em directo no Eurosport 2, a partir das 21h.

