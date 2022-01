Governo em homenagem a “campeões da Europa” que venceram o País Basco

A prova, realizada em Bilbau, não foi homologada pela federação espanhola (FEP), não era reconhecida pela federação internacional (FIP) e o Conselho Superior dos Desportos (CSD), organismo governamental responsável pelo desporto espanhol, considera que o evento foi promovido por “uma associação privada”. Porém, a Federação Portuguesa de Padel (FPP) proclamou-se, após derrotar o País Basco, “campeã da Europa”. Por isso, a 11 de Dezembro homenageou os atletas que venceram o FEPA European Padel Absolute Teams Championships. Na cerimónia, as placas alusivas ao título de “campeão da Europa” foram entregues pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto e pelo presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).