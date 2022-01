Benfica vence Paços de Ferreira com golos de João Mário e Grimaldo

Numa partida em que os pacenses queixaram-se da dualidade de critérios do videoárbitro, as “águias” foram superiores e derrotaram os “castores”, por 2-0.

O Benfica somou, neste domingo, a 13.ª vitória na I Liga após derrotar, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira, por 2-0. Numa partida em que os pacenses queixaram-se da dualidade de critérios do videoárbitro, as “águias” sentiram dificuldades frente a uma equipa de César Peixoto que se apresentou com muitas cautelas defensivas, mas uma expulsão (Denilson Jr) e um golo (João Mário) no período de descontos da primeira parte abriram caminho à vitória dos “encarnados”. Na segunda parte, com um grande golo, Grimaldo fixou o resultado final, em 2-0.

Num jogo em que foi sempre superior, o Benfica desperdiçou uma mão cheia de oportunidades numa primeira parte que teve um período de descontos agitado: aos 47’, Denilson Jr. foi expulso após uma entrada dura sobre Grimaldo (os pacenses queixaram-se que devia ter acontecido o mesmo com Otamendi aos 25'); aos 50’, João Mário inaugurou o marcador com uma recarga oportuna.

A vencer e em superioridade numérica, o Benfica ainda permitiu que o Paços de Ferreira tivesse algumas oportunidades no segundo tempo, mas um grande golo de Grimaldo, aos 75’, acabou com as dúvidas, confirmando a vitória benfiquista, por 2-0.