Químico de Harvard condenado por mentir sobre ligações à China

Charles Lieber, secretário do Departamento de Química e Biologia Química da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um cientista com hipóteses de ganhar um Prémio Nobel, arrisca-se a uma pena que pode ir até cinco anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares, depois de ter sido condenado por mentir a agências federais sobre as suas ligações à China e não declarar financiamento chinês para a sua investigação. Cruzou-se no seu caminho um programa criado pela presidência de Donald Trump para contrariar a espionagem económica chinesa, mas que até agora está sobretudo a ter por alvo cientistas.