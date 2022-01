Detectados no Chipre casos de “Deltacron” – uma mistura das variantes Delta e Ómicron

O Chipre anunciou este domingo a detecção de 25 casos de uma combinação das variantes Delta e Ómicron do vírus SARS-CoV-2. A notícia é avançada pela agência Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, professor de Ciências Biológicas na Universidade de Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular.

“Actualmente existem co-infecções Omicron e Delta, e descobrimos que esta estirpe é uma combinação das duas variantes”, disse Kostrikis. A nova variante foi denominada “Deltacron” devido à identificação de assinaturas genéticas do tipo Ómicron e Delta nos genomas, explicou.

A equipa já submeteu na sexta-feira as sequências genéticas na base de dados internacional que acompanha mutações do vírus, a GISAID, do Instituto Pasteur.

Segundo o investigador, a frequência relativa da infecção combinada é maior entre pacientes hospitalizados do que entre não hospitalizados, o que pode significar tratar-se de uma variante mais grave.

Ainda assim, é cedo para tirar conclusões. Leondios Kostrikis não sabe se a nova estirpe será mais patogénica ou contagiosa, ou até se terá condições de prevalecer. Segundo o próprio investigador, a variante pode até ser suplantada pela variante Ómicron, altamente contagiosa.