A campanha vai apenas discutir temas esdrúxulos e bizantinices?

Como não poderá deixar de ser, com a pandemia de covid-19 a atingir o pico de contaminações, previsto para o mês de Janeiro, a campanha eleitoral para as legislativas antecipadas será condicionada. Embora por lei nada possa impedir a acção política, o bom senso parece ir imperar e a maioria dos partidos parlamentares já anunciou que irá organizar iniciativas de campanha que respeitem as regras aprovadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) para os eventos em geral.