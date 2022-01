As eleições de 30 de Janeiro e os confinamentos

Como leitor congratulo-me com o artigo na edição de ontem “Governo ainda sem respostas para voto dos confinados quer ouvir partidos”. Os quatro jornalistas fizeram um bom trabalho de recolha de possibilidades.

Como cidadão, aplaudo a posição da CNE de se opor a qualquer limitação do exercício do direito de voto e desgostam-me as manobras dilatórias e a procura arfante de impedimentos legais ou sanitários que ameaçam o voto dos confinados depois do dia 23 apesar das soluções já experimentadas noutros países.

Como cidadão sugiro humildemente que se olhe para o exemplo da Estónia onde o voto pode ser pela Internet. Num país como o nosso, em que se enviam códigos pelo telemóvel para movimentar o netbanco e se glorifica o 5G, não parece impossível.

Sugiro que escrevam na janela de pesquisa: i-voting estonia ou, para contacto, about – e – estonia (com espaço antes e depois de cada hífen). Não sou engenheiro informático, mas em engenharia analisamos por que não pode fazer-se uma coisa e depois estudamos e aplicamos a solução.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

Carta a um eleitor desiludido

Sim, é natural haver por aí muitos eleitores desiludidos, desencantados e mesmo revoltados com a falta de competência, rigor e de honestidade de quem tem assumido a responsabilidade de nos representar e dirigir este belo jardim à beira-mar plantado.

Sim, não deve faltar quem não tenha mais paciência para ouvir discursos excitados sobre virtudes e máculas, da direita e da esquerda, do centralismo e de regionalismo, de todos os ismos e doutrinas e de tantas causas menores que são detalhes no meio dos sérios problemas que tantos encaram no dia-a-dia. A saturação e a frustração têm por consequência a vontade de mudar, de correr riscos e aceitar experiências.

Sim, mudar sim, mas se as atitudes radicais podem dar belas dissertações, nunca deram boas governações.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Debate António Costa versus André Ventura

Assisti ao debate, um dos que seleccionei para me esclarecerem para a votação do dia 30. Finalmente, mais um opositor de Ventura o travou e, de algum modo, anulou a torrente de soundbites demagógicos que constituem a matéria com que o candidato do Chega torpedeia todos os que se lhe opõem. Há dias foi Catarina Martins, depois Rui Tavares, dia 6 foi António Costa. Espero que outros o façam, para repor algum equilíbrio nos debates com aquela criatura sem limites para o seu egocentrismo e arrogância intelectual, ofendendo, muitas vezes, quem se lhe opõe.

Contudo, uma pergunta ninguém ainda lhe fez. Como continua a considerar-se contra o sistema, que diz ser corrupto, se como candidato a todo o tipo de cargos nesse sistema dele recebe todas as benesses, tal como os que acusa de representarem esse sistema corrupto? Nesta legislatura interrompida pela dissolução, ele e o seu partido receberam da Assembleia da República, de subvenção, 2 x 192 mil euros (384 mil euros). Recebeu os ordenados de deputado, as ajudas de custo e o pagamento aos assessores. Em todas as eleições a que tem concorrido tem recebido os subsídios aos candidatos de acordo com os votos obtidos. Nas câmaras municipais, os eleitos do Chega recebem as senhas de presença. Nada mau para quem é contra o sistema.

Manuel Henrique Figueira, Palmela

Hemeroteca

Como autor de um dicionário de jornais diários do século XX, tive de trabalhar na Hemeroteca, então ainda situada na Rua de S. Pedro de Alcântara. As condições físicas eram más, apenas supridas pela boa vontade dos funcionários. A mudança para Benfica não melhorou nada em benefício dos leitores e não sei se em benefício dos jornais e revistas, cujas condições de armazenamento não conheço. Dito isto, não posso estar mais de acordo com o artigo escrito neste jornal por Gonçalo Pereira Rosa sobre a actual Hemeroteca. Trata-se de um alerta importantíssimo, face à usual indiferença das autoridades pela Cultura, a começar pela ministra da dita. Esperemos que o novo vereador da Cultura da CML não siga os passos da sua antecessora que, pura e simplesmente, acabou com o Museu e Biblioteca da Resistência, e resolva acabar com a Hemeroteca, talvez sob pretexto de que na Biblioteca Nacional também há jornais.

Mário Matos e Lemos, Lisboa