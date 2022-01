Risco de um novo conflito na Ucrânia “é real”, avisa a NATO

A mobilização de tropas junto à fronteira ucraniana e o discurso “ameaçador” da Rússia – que faz exigências “inaceitáveis” – preocupam o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Dias antes das conversações entre Washington e Moscovo marcadas para segunda-feira, em Genebra, os membros da Aliança Atlântica expressaram a sua unidade numa reunião que juntou em videoconferência os 30 chefes da diplomacia.

“Devemos preocupar-nos com a possibilidade de as consultas fracassarem”, alertou Stoltenberg. “Se a Rússia decidir utilizar meios militares contra um vizinho será alvo de sanções económicas e políticas severas”, disse o norueguês, repetindo os avisos que têm sido feitos pelos Estados Unidos e pela Europa nos últimos meses, desde que Moscovo ali juntou dezenas de milhares de soldados.

O Kremlin divulgou no fim do ano duas propostas de tratados que visam obter o compromisso por parte da NATO de reduzir as forças que tem perto das fronteiras russas e de excluir a adesão futura da Ucrânia e de outras antigas repúblicas soviéticas. “O reforço militar da Rússia prossegue à volta da Ucrânia e é acompanhado de um discurso ameaçador de Moscovo se as suas exigências não forem aceites. Ora, elas são inaceitáveis e o risco de um conflito é real”, sublinhou Stoltenberg, no final da reunião de sexta-feira. “Não só o reforço militar não parou como tem crescido com artilharia e equipamento electrónico”, acusou.

“Ninguém deve ficar surpreendido se a Rússia incentivar uma provocação ou um incidente e depois tente usá-lo para justificar uma intervenção militar, esperando que o mundo só perceba o truque demasiado tarde”, disse, por seu turno, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Moscovo não só reuniu 100 mil tropas em redor da Ucrânia, afirmou, tem “planos para mobilizar o dobro disso num prazo muito curto”.

A televisão NBC divulgou que os EUA estariam dispostos a negociar uma retirada mútua, com a Rússia a recuar da fronteira ucraniana e os EUA a retirarem as suas forças do flanco Leste da NATO. Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, desmentiu a notícia, garantindo que a Administração não está “a desenvolver opções para retirar forças no Leste da Europa em preparação para as discussões com a Rússia”. Mas Blinken admitiu que “em áreas em que a Rússia tem preocupações legítimas”, os EUA estão “totalmente preparados para ouvir e ver se podemos progredir”.

Para já, os países aliados insistem nas suas próprias condições para o diálogo: “O Governo russo deve proceder a um apaziguamento [retirada de tropas], trabalhar nos canais diplomáticos e respeitar os seus compromissos em relação à transparência das actividades militares”, resumiu a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss. “As negociações com a Rússia não podem acontecer numa situação de escalada face à Ucrânia e à NATO”, reforçou o ministro polaco, Zbigniew Rau.

“Toda a situação geopolítica da região exige que a Europa, a União Europeia, seja capaz de propor a sua visão, agir e sentar-se à mesa com todos os interessados”, afirmou, por seu turno, o Presidente francês, Emmanuel Macron, durante uma conferência de imprensa conjunta com a Comissão Europeia que assinalou, em Paris, o arranque da presidência francesa do Conselho da UE. Insistindo que a solução para a crise na Ucrânia passa “forçosamente pela Europa”, a presidente da Comissão recordou o “enorme apoio” político e económico da UE a Kiev, assim como as sanções adoptadas para punir a Rússia depois da anexação da península da Crimeia e por causa do apoio aos separatistas da região do Donbass.

Segue-se o encontro entre Moscovo e os EUA e, dois dias depois, uma reunião do Conselho NATO-Rússia, a primeira desde o Verão de 2019. Moscovo ter concordado com esta reunião num cenário de “tensões tão altas” é “um sinal positivo”, afirmou Stoltenberg. Ainda na próxima semana, já na sexta-feira, realiza-se um encontro da OSCE – Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa –, em Viena.