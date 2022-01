Derrocada no Brasil faz pelo menos seis mortos e 20 desaparecidos

Pelo menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas com gravidade após uma derrocada que atingiu vários barcos a motor perto de uma cascata no sudeste do Brasil, disse o corpo de bombeiros local.

Uma coluna de rocha desabou subitamente e caiu sobre vários barcos de recreio, produzindo uma enorme onda sobre o lago de Capitólio, no estado brasileiro de Minas Gerais. Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostraram turistas a gritar enquanto a coluna de pedra caía na água, afundando pelo menos um barco enquanto os outros tentavam sair da sua trajectória.

Os mergulhadores estavam à procura de 20 pessoas dadas como desaparecidas. Pelo menos dois barcos foram atingidos directamente pelas rochas e 24 pessoas foram resgatadas com vida, disse o porta-voz dos bombeiros Pedro Aihara. As equipas conseguiram recuperar seis corpos, acrescentou.

As pessoas feridas no acidente tinham ossos partidos e uma delas estava em estado grave no hospital com lesões na cabeça e no rosto. Cerca de 23 pessoas ficaram feridas sem gravidade, disse Aihara.

A região tem registado chuvas fortes ao longo das últimas duas, o que poderá ter desencadeado o acidente.